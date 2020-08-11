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“أزمة مُركبة” تهدد بإغلاق مخابز سبها

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت نقابة المخابز في مدينة سبها، اجتماعا ضم عدداً من أصحاب المخابز العاملة بالمدينة، لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المخابز في ظل انعدام الوقود وعدم توفر الدقيق بالسعر المدعوم.

وأوضح رئيس نقابة المخابز، عيسى احميدة، لقناة “218”، أنه في حال عدم توفر الوقود اللازم للتشغيل، ستضطر المخابز للتوقف عن العمل، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الأيدي العاملة، ووقود الديزل “النافتة” في السوق السوداء، لن تتمكن المخابز من توفير الخبز، مع هذه الأسعار المرتفعة.

ولفت احميدة إلى أن سعر 200 لتر من وقود “النافتة” ارتفع إلى 800 دينار، وقنطار الدقيق إلى 280 دينارا، فيما ارتفعت تكلفة العامل إلى 45 دينارا يوميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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