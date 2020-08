أزمة تكدس القمامة تتفاقم في الزاوية والمجلس البلدي يبحث عن حلول

تفاقمت أزمة تكدس القمامة في شوارع مدينة الزاوية وانعكست آثار ذلك على النواحي البيئية والصحية والاجتماعية.

وأفادت بلدية الزاوية اليوم الثلاثاء، في منشور عبر صفحتها على موقع

“فيسبوك” بان المجلس البلدي راسل الجهات المختصة من وزارة الحكم الحلي

والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لسن قوانين تنظم العمل من الناحية الإدارية

والمالية لشركة الخدمات العامة مع بحث تضارب التدخلات في الإجراءات والقرارات.

وأضافت أن وزارة الحكم المحلي أحالت كتاب عميد بلدية الزاوية إلى رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لوضع المقترحات محل التنفيذ والتشريع،

الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين خدمات شركة الخدمات العامة في كل مناطق

ليبيا بشكل كبير وملحوظ.

