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جالو وتازربو وربيانة توحّد صفوفها ضد التهريب والجريمة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة جالو، اجتماعا أمنيا لمناقشة ملف مكافحة التهريب والجريمة، وإمكانية تكثيف الجهود بين مديريات الأمن.

وبحث الاجتماع الذي حضره مديرو الأمن في جالو وتازربو وربيانة، بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، توحيد الجهود وإنشاء غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الجريمة والتهريب الوقود والمواد التموينية المدعومة من الدولة.

ويأتي الاجتماع لتكثيف الجهود بين مديريات الأمن الواقعة في هذا النطاق الجغرافي ولبعد المسافة بينها وبين مدن الشمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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