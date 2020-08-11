رئيس الهيئة الوطنية للمياه يتابع الإنجاز في مشاريع الهيئة بجالو

عقد في ديوان بلدية جالو اجتماع ضم رئيس الهيئة الوطنية للمياه، عوض الدرسي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، محمد اشكينة، والنائب عن دائرتي جالو واجخرة، حمد ماقيق، ومديري إدارات المشروعات والتعاقدات والمالية بالهيئة.

الاجتماع ناقش عقود الهيئة ومدى الإنجاز فيها، حيث أثنى رئيس الهيئة على الجهود المبذولة من طرف المجلس الذي أوضح أن هذه المشاريع سينتهي العمل بها وتدخل للخدمة مع نهاية العام الحالي لتسهم في حل مشكلة المياه القائمة حاليا، كما تمت مناقشة طول فترة طرح الأحمال عن محطات التغذية التابعة لشركة المياه، ما أدى إلى تذبذب وانقطاع المياه على بعض الأحياء بالمدينة.

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