موقع هندي: على الليبيبن تذكرعمر المختار وحتمية وحدة الوطن

نشر موقع كشمير اوبزرفر الهندي تقريرا بعنوان “حان وقت تذكر عمر المختار” تحدث فيه على ضرورة تذكر أبناء ليبيا لسيرة بطلهم القومي وعدم الانسياق في ركاب القوى الأجنبية التي لا تهتم سوى بتأمين مصالحها من ثروات الشعب الليبي.

وقال الموقع دخلت ليبيا في أعمال عنف منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي وانتهى الأمر بمقتله .

ليبيا -دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 6.67 مليون نسمة- لديها مجتمع قبلي إلى حد كبير وتعاني الآن من حرب أهلية.

وفي الأزمة الحالية يتم فقط استخدام الليبيين والتلاعب بهم من قبل القوى الأجنبية كبيادق لهم. وتمزقت الأمة بسبب القتال بشكل رئيسي بين حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس والجيش الوطني الليبي ومقره في بنغازي.

وليبيا كدولة ووطن لم تعد موجودة فقد تم استبدالها بحكومات ورقية متحاربة. لن يكون من المبالغة القول إن القومية في أدنى مستوياتها على الإطلاق في المجتمع الليبي والناس منقسمون بين الانتماء القبلي والجغرافي والسياسي. وفي هذا المنعطف الحاسم عندما تكون الأمة على وشك التفكك. ويجب أن يتذكر الليبيون بطلهم القومي عمر المختار المعروف أيضًا باسم سيدي عمر ورؤيته لليبيا حرة وموحدة. وستبقى هذه الشخصية الأسطورية دائمًا رمزًا للقومية ليس فقط في المجتمع الليبي ولكن في العالم العربي بأسره.