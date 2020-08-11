ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في طبرق إلى 82 حالة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كرونا المستجد في المدينة إلى 82 حالة، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى شفاء 5 حالات وخروجهم من الحجر الصحي.

وأضاف رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور فرج الجالي، لـ«بوابة الوسط» أن من بين حالات الإصابة المسجلة 60 حالة نشطة و8 حالات وفاة.

ولفت الجالي إلى أن اللجنة سجلت اليوم 5 حالات شفاء من فيروس كورونا وخروجهم من الحجر الصحي ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14 حالة.

ونبه الجالي إلى خطورة الوضع الوبائي بالمدينة لأن أغلب الحالات جديدة، مطالبا الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التجمعات في الأماكن العامة وخاصة المصادف.

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