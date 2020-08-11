اجتماع طارئ في نالوت للتعاون في مواجهة جائحة كورونا

عقد اليوم اجتماع طارئ ضم كلا من عمداء بلديات نالوت ووازن والحوامد، بحضور مدير أمن نالوت، وذلك للتنسيق والتعاون في مجابهة جائحة كورونا والتأكيد على الالتزام بساعات الحظر وتفعيل البوابات الأمنية وإغلاق المناطق كإجراءات احترازية، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع طارئ مع وزارة الصحة للإسراع في تجهيز أماكن الحجر الصحي وتوفير الإمكانيات والمعدات اللازمة.

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