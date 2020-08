قاضي قضاة فلسطين السابق: هدف تركيا السيطرة على النفط الليبي واحتلال أجزاء من البلاد

أكد ياسر التميمي قاضي قضاة فلسطين السابق ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

الشرعي سابقا، إن هدف تركيا السيطرة على النفط الليبي واحتلال أجزاء من البلاد.

وأوضح التميمي أن تركيا تدعم المقاتلين والمتصارعين في ليبيا، في محاولة لتحقيق مكاسب لتلك الدول، إضافة إلى

محاولتهم لاستقطاب المتصارعين هناك من خلال تسابقها وتنافسها في إمدادهم بالأسلحة

لإطالة أمد النزاع بينهم.

وأضاف التميمي أن هدف تركيا غير المشروع والمؤامرة الخبيثة من وراء ذلك، هو

السيطرة على أجزاء من ليبيا للتنقيب عن النفط في أراضيها أو احتلال أجزاء منها.

وبين أن التنقيب عن البترول من أية جهة كانت في البحر الأبيض المتوسط ينبغي

الاستناد فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات

المائية خارج حدود الدول.

