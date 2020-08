العباني: فكرة ابعاد الجيش عن سرت لا تقل خطورة عن إخلاء البنوك من حراسها

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، اليوم الثلاثاء، إن سرت والجفرة أصبحتا لسان حال السياسيين وغاية العسكريين وحشودهم العسكرية.

وتعليقا على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون سرت منطقة منزوعة السلاح، أكد العباني في تصريحات صحفية، أن هذا المقترح قد تكون غايته تقسيم ليبيا في عدة كنتونات تمكنها من وضع يدها عليها، والتمكين لشركاتها من استغلال الثروات الليبية، وخاصة الغاز والنفط والموقع الاستراتيجي المميز.

وأشار إلى أن فكرة إبعاد الجيش عن سرت والجفرة، لا تقل خطورة عن إخلاء البنوك من حراسها واللصوص واقفون بأبوابها، لافتا إلى أن مدينة سرت بها إمكانيات ومقرات إدارية وقاعات تؤهلها لأن تكون عاصمة للدولة الليبية، لكن بحماية وتأمين الجيش والشرطة الأمنية، وأن فمرة إبعاد الجيش، فهي فكرة مرفوضة ومستهجنة، وسبيل إلى تقسيم الدولة ونهب خيراتها برعاية دولية لخدمة دول بعينها.

