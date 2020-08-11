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العقوري: ليبيا لن تتنازل عن حقوقها في “المتوسط”

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيب اللجنة بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا وتطلعاتها الاقتصادية في البحر المتوسط.

وأشار العقوري في تصريح، إلى أن ليبيا لم تكن جزءا من المباحثات المصرية اليونانية التي بدأت عام 2014، مشددا على أن ليبيا لن تتنازل عن أي حق مشروع لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وأن مناقشة ذلك هو أمر منوط بمجلس النواب.

ويأتي تصريح رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، تعليقاً على تقارير بخصوص الاتفاقيات التي أُبرمت بين عدد من دول شرق المتوسط لترسيم حدودها البحرية، وتعقيباً على وسائل الإعلام التي تناقلت تصريحاً لرئيس لجنة الخارجية حول الاتفاقية المصرية اليونانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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