فتح ملف “المصالحة الوطنية الشاملة” في ترهونة

زار رئيس مجلس إدارة التجمع الوطني الليبي للمصالحة الوطنية الدكتور، إدريس الجدك، مدينة ترهونة، رفقة بعض من أعضاء التجمع، التقوا خلالها عميد البلدية محمد الكشر، وعددا من أعضاء اللجنة التسييرية بالبلدية.

وتضمنت الزيارة النقاش حول فتح باب التسجيل في عضوية التجمع الوطني الليبي للمصالحة الوطنية في مختلف مدن ليبيا من خلال فروع التجمع بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية والغربية، وعبر مكاتب الفروع بالبلديات على مستوى ليبيا.

وناقش الحضور مع العديد من مديري فروع التجمع بالمناطق الشرقية والجنوبية والوسطى والغربية، وعدد من المهتمين، من خلال الاتصال عبر الانترنت، موضوع المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وخطوات تحقيق السلم الاجتماعي، وآليات تحقيق الاستقرار.

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