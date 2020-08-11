احتفالية بذكرى تأسيس الجيش الليبي

في ذكرى تأسيس الجيش الليبي، ألقى وزير الخارجية عبد الهادي الحويج كلمة أكد فيها على الترابط الوثيق بين ليبيا ومصر تاريخيا، قائلا إن نواة تأسيس الجيش الليبي شاهدة على العلاقة المتينة بين البلدين.

وقال الحويج إن هذا الجيش الذي قاوم الاستعمار الأجنبي وأسهم في تحقيق الاستقلال، هو الجيش ذاته الذي حرر ليبيا من القواعد الأجنبية، وهو الجيش ذاته الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والذي يقارع الإرهاب ويحمي البلاد من المستعمر التركي والمرتزقة الأجانب بهدف إقامة دولة القانون والمواطنة والمؤسسات.

هذا وحضر إحياء الذكرى عدد من المسؤولين من ليبيا ومصر واليمن، وممثلون عن السفارات والبعثات العربية والأجنبية، وعدد من أبناء وأحفاد مؤسسي الجيش الليبي.

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