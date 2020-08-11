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بوابة إفريقيا الإخبارية/ أوجلة |

11 August, 2020

عُقد بمقر المجلس التسييري لبلدية أوجلة صباح اليوم الثلاثاء ،إجتماع موّسع ،لمناقشة بعض المشاكل والعراقيل والمختنقات التي تعانيها شبكة المياه ببلدية أوجلة، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة الموارد المائية بالبلدية.

وقالت إداراة العلاقات العامة والإعلام المحلي ببلدية أوجلة ،إنه وبعد مناقشة مستفيضة حول أزمة المياه بالمدينة تعهد المجلس التسييري بإستكمال خط المياه المغذي بحي «المشروع» ببلدية أوجلة وربطه بخط النهر الصناعي و حل إشكالية نقص المياه بالحي.

كما تم الاتفاق على حل بعض المختنقات وتنفيذ المشروعات التي تم صدور قرار بالاذن في التعاقد عليها من قبل مجلس الوزراء.

و حضر الاجتماع رئيس المجلس السنوسي عثمان الفضيل، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية عوض الدرسي، و فتحي العوامي مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية و السنوسي أحمودة رئيس مركز خدمات أوجلة، و فخري جارلله مدير مكتب المشروعات ببلدية أوجلة و حسين أسحيم المهندس بجهاز الإسكان والمرافق كما ضم الاجتماع عدد من أعيان وحكماء المدينة.

وصرح رئيس المجلس التسييري السنوسي الفضيل، بأن بلدية أوجلة ستتواصل وتتعاون مع الشركة العامة للمياه أوجلة ومؤسسة الموارد المائية لتذليل كل الصعاب والعراقيل ومتابعة وتنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها.