بسبب كورونا.. أمن بنغازي يغلق الأسواق الشعبية بالمدينة بشكل مؤقت

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء، أنها أغلقت

الأسواق الشعبية بالمدينة بشكل مؤقت للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن قوة من قسم شُرطة النجـدة وقسم البحث الجنائي وقسم التحريات العامة و مركز شُرطة الصابري والإدارة العامة للأمن المركزي فرع بنغـازي قامت بتنفيذ تعليمات مدير أمن بنغـازي رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة بشأن إغلاق الأسواق الشعبية بالمدينة، مضيفة أنه تم إغلاق ما يعرف بـسوق العشية أو مايعرف بسوق دينارين نظراً لكثرة التزاحم والتجمع في هذه الأماكن والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها مُديرية أمن بنغــازي تأتي اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة حِفاظاً على سلامة المواطنين بمنع التجمعات بالمدينة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

