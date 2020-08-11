خلوصي أكار: نتخذ كافة التدابير لحماية حقوقنا ومصالحنا في «المتوسط»

زعم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده اتخذت كافة التدابير المطلوبة من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا شرق المتوسط، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أي مشروع أو مخطط في المتوسط يستثني تركيا وجمهورية شمال قبرص، على حد قوله.

والتقى خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، قيادات عليا في الجيش التركي، في اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أكد خلاله أن تركيا ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية حقوقها في شرق المتوسط، حسبما ذكر موقع «T24» التركي.

وأصدر خلوصي أكار تعليمات لقادة الجيش بشأن فعاليات تركيا المستمرة في المتوسط، مشددا على ضرورة حماية ومرافقة سفينة «أوروتش ريس» التي أرسلتها القوات البحرية التركية، أمس الإثنين، لإجراء مسح زلزالي في شرق المتوسط، على حد زعمه.

وادعى أن تركيا مصممة على حماية حقوقها ومصالحها في المتوسط، بما في ذلك شمال قبرص.

وكان الرئيس التركي أردوغان، قال، أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بمجلس الوزراء، إن حكومته ستستمر في تنفيذ خططها الدبلوماسية والميدانية في المتوسط، حتى تسود حالة من حسن النية في المنطقة، لكنه قال في الوقت نفسه «لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة، متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلو متر، على حد قوله.

وقعت مصر واليونان، الخميس الماضي، اتفاقية المنطقة الاقتصادية والتي تتضمن تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال زيارة الأخير إلى مصر، الخميس.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاقية التي وقعت مع اليونان تتضمن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، واصفا العلاقة مع اليونان بأنها قديمة ومهمة جدا لمصر.

وقال وزير خارجية مصر، إننا سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط موضحا أن الاتفاقية المشتركة مع اليونان تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط.

وأوضح وزير خارجية مصر، أننا سنتعاون مع اليونان لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة شرقي المتوسط، مؤكدا أن اتفاقية المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان تسمح بالاستفادة من ثروات شرق المتوسط.