قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن خفر السواحل الليبي اعترض حوالي 20 مهاجرا، معظمهم من المغاربة، أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا على قارب صغير.

وأوضحت المفوضية في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء طرابلس البحري.

