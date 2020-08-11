مدير أمن أجدابيا يطالب أصحاب الأنشطة التجارية بتركيب كاميرات مراقبة خلال أسبوعين

طالب مدير أمن أجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، أصحاب المحال التجارية والأسواق في المدينة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الأسواق والمحلات في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، مؤكدا أن من سيتخلف عن تركيب كاميرات المراقبة سيتعرض للمسائلة، بحسب ما نشرته مديرية أمن أجدابيا على «فيسبوك».

وجاءت مطالبة مدير الأمن خلال اجتماع عقده اليوم مع أصحاب الأنشطة التجارية والأسواق في المدينة لمناقشة بعض الأمور التي تصب في المصلحة العامة، وأهمها الإجراءات الإحترازية والوقاية من توفير قفازات وكمامة للزبائن والتعقيم بشكل دوري.

وقالت مديرية أمن أجدابيا، إن العقيد أحمد ونيس الشكري شرح لأصحاب الأنشطة التجارية خطورة الموقف وعدم الاستهتار بالوباء، وشدد قبل فتح باب الحوار معهم على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية اللازمة بالشكل الصحيح ووضع مسافات أمنة، وأكد أن التغلب على الوباء سيكون بتكاتف الجهود ووعي المواطن.

وأضافت المديرية أن أصحاب الأنشطة التجارية رحبوا بالمقترحات المقدمة من العقيد الشكري بشأن تركيب كاميرات المراقبة والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كورونا»، مؤكدين أنهم على استعداد تام لتوفير كل ما طلب منهم وأنهم يشدون على يد مديرية الأمن في مكافحة هذا الوباء.

وأشارت المديرية إلى أن الاجتماع حضره رئيس المجلس التسييري السابق للبلدية، حافظ جبريل، واقترح على أصحاب الأنشطة التجارية أن يقوموا بتنظيف شارع طرابلس عن طريق الشركات الخاصة لانهم جزء من المجتمع ومسؤولين على بعض المخلفات بالشارع.

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