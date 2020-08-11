إغلاق الأسواق الشعبية في بنغازي “مؤقتا”

قرر مدير أمن بنغازي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة، العميد عادل عبد العزيز، إغلاق الأسواق الشعبية في المدينة بشكل مؤقت، في إطار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت المديرية بصفحتها في “فيسبوك”، الثلاثاء، إنه وتنفيذا لأوامر مدير أمن بنغازي، انطلقت قوة مكلفة من قسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي وقسم التحريات العامة ومركز شرطة الصابري والإدارة العامة للأمن المركزي فرع بنغازي، إلى ما يُعرف بسوق العشية أو “دينارين”، نظرا لكثرة التزاحم فيه والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها مديرية أمن بنغازي اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة حفاظا على سلامة المواطنين.

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