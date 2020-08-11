«بومريز» يشارك في مراسم توقيع تسليم منطقة الكفرة العسكرية لصالح جامعة بنغازي

شارك وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، اليوم الثلاثاء، يرافقه رئيس جامعة بنغازي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية، بمدينة الكفرة في مراسم تسليم واستلام منطقة الكفرة العسكرية لوزارة التعليم؛ لاستغلالها لصالح جامعة بنغازي فرع الكفرة.

وبحسب بيان وزارة التعليم في الحكومة الليبية، فإن القرار جاء بناءً على موافقة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وتمت المراسم بحضور اللجنة المشتركة من القيادة العامة ووزارة التعليم ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة ومجلس الأعيان والحكماء وعمداء وموظفي كليات جامعة بنغازي فرع الكفرة وعدد من الشخصيات العامة.

وشكر وزير التعليم، في حديثه، القائد العام على القرار التاريخي الذي كان له أهمية كبيرة في تنمية التعليم العالي بالمدينة بتوفير هذه المساحة المكانية للجامعة، كما أثنى على جهود رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، المتمثلة في اهتمامه الكامل بقطاع التعليم.

وأكد أنه على ثقة كبيرة أن يُولى رئيس مجلس الوزراء، هذا المكان أولوية في تطوير واستحداث المنشآت التعلمية لتؤدي دورها على أكمل وجه.