مُخالفة مخبز “الجود” لغلاء سعر الخُبز وتردي الخدمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الثلاثاء إغلاق مخبز “الجود” بمنطقة السلماني الشرقي لغلاء سعر الخُبز وتردي الخدم وانعدام سُبل النظافة الشخصية للعاملين .

وتأتي الحملة على المخابز في مدينة بنغازي من قبل جهاز الظواهر السلبية في إطار التفتيش المُتبع بالدولة .

وبين الجهاز على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه رغم وجود إجراءات قانونية لمخبز ” الجود ” لكن الإجراءات والعمل القانوني لايكتمل إلا بوجود المعايير الصحية واستيفاء شروط مزاولة الخدمة .

وقام عناصر الجهاز بمخالفة المخبز الذي يقع بمنطقة السلماني الشرقي ببنغازي بعدما تبين أن العاملين دون إجراءات ثبوتية تسمح بإقامتهم ومزاولتهم للعمل، بالإضافة إلى انعدام التهوية ناهيك عن سعر الخُبز المُرتفع حيث يتم بيع الرغيف الواحد بربع دينار أضافة لعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والالتزام بنظافة المخبز والتي تعد معدومة .

وأكد الجهاز أنه تم ضبط العاملين واستدعاء صاحب المخبز وتحذيره بعدم مزاولة المهنه حتى يكتمل الإجراء القانوني و يُحال التقرير لجهات الاختصاص .

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