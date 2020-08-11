مدير أمن بنغازي: إغلاق الأسواق الشعبية بالمدينة بشكل مؤقت

أصدر مُدير أمن بنغــازي- رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة بنغـازي، العميد عادل عبد العزيز، تعليماته بإغلاق الأسواق الشعبية بالمدينة بشكل مؤقت.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، فإن قوة مكلفة من قسم شُرطة النجـدة وقسم البحث الجنائي وقسم التحريات العامة ومركز شُرطة الصابري والإدارة العامة للأمن المركزي فرع بنغـازي انطلقت تنفيذاً لِتعليمات مُدير أمن بنغـازي، لغلق الأسواق الشعبية بالمدينة (أو ما يعرف بسوق دينارين)، نظراً لكثرة التزاحم والتجمع في هذه الأماكن والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن الإجراءات التى اتخذتها مُديرية أمن بنغــازي اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة حِفاظاً على سلامة المواطنين بمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية.