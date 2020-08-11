محسن القذافي: 3 أولويات تحقق النجاح للمنطقة العازلة في سرت

رأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي، إمكانية قراءة إنشاء منطقة عازلة (Buffer zone) في مدينة سرت بشكل “إيجابي” في حالة استطاعت الدول المتدخلة التوافق على ثلاث أولويات.

وقال القذافي في سلسلة من التغريدات نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، :”إن الأولوية الأولى، تعتمد على منع التعديات والتهديدات للهلال النفطي، والمنابع والمصبات البترولية جنوبا، فيما تتعلق الأولوية الثانية، بالعمل على التأسيس لتوحيد الجهود وإنشاء حكومة شاملة وجامعة ومتوازنة حتى يستجيب لها كل الأطراف، وهو ما يحتاج إلى دوائر مكملة، لفترة أخرى، حكومات تسييرية، تخضع لمركزيتها. كما تقع المسؤولية على القائمين لإيجاد وسائط لدمج علاقات المركزي بالحكومة سرت، أما الأولوية الثالثة، هي تفعيل الدور التشريعي وبالأخص مجلس الأمة الليبي، بشقيه الشيوخ والنواب، والعودة بالقاعدة القانونية الاعلام الدستوري المؤقت للتعديل ومن ثم الانطلاق للتصحيح”.

وتابع القذافي، قائلا :”في كل حال، هناك فترات زمنية محددة وجداول زمنية للتنفيذ، وفق الحدود المتاحة ووفق استيفاء المراحل، فالعجلة في استيفاء كل مرحلة أو تسويفها يضع الأمر برمته في موضع انحراف”.