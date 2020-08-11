ميليت ينتقد مباحثات السفارة الأمريكية مع صالح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، اليوم الثلاثاء مباحثات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مؤكدًا أنه شخص لايمكن الوثوق به.

ميليت قال ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كنت اتمنى أن يتشاور مسؤولي سفارة الولايات المتحدة في ليبيا مع أسلافهم الذين تعاملوا مع عقيله صالح، فقد تكون نصائحهم مفيدة”.

وأوضح ميليت أن من تعاملوا مسبقًا نع عقيلة صالح خلصوا إلى أنه لا يمكن الوثوق به، وأن هدفه الرئيسي هو حماية مصالحه الخاصة، وليس مصالح الشعب الليبي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عبر سفارتها لدى ليبيا، أن السفير ريتشارد نورلاند سافر إلى القاهرة الإثنين، عقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخارجية شكري.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيانٍ إعلامي لها، أن زيارة نورلاند للقاهرة جاءت للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل لقوات المرتزقة الأجانب ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

ووفق البيان، رحب نورلاند مع المسؤولين المصريين بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في السادس من يونيو، مشددًا على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين والمسؤولين الساعين إلى حل سلمي للصراع يعيد سيادة ليبيا ويعزز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتعرف على جهود مجلس النواب للترويج لحل منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان تحقيق عائدات النفط والغاز التي تدار بشفافية، وتُحسن الحوكمة مما يؤدي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وأعرب نورلاند عن دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسؤولة لحل ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.

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