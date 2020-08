شركة الكهرباء: عودة كاملة لوحدات التوليد التي كانت خارج الخدمة على الشبكة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، عن

«عودة كاملة لوحدات التوليد على الشبكة الشرقية التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة

الماضية نتيجةً المشاكل الفنية ونقص الوقود الخفيف والغاز.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الوحدات

التي عادت للعمل هي: الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثالثة

بمحطة السرير الغربي، والوحدة الخامسة بمحطة الشمال بنغازي

ولفتت الشركة إلى أنه يجري الآن تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد

شمال بنغازي بقدرة 110 ميغاوات، موضحة أن إجمالي القدرة الإنتاجية للوضع الحالي

اليوم الثلاثاء هي «1560 ميغاوات» و«الأحمال المتوقعة هي 1650 ميغاوات»، و«العجز

المتوقع (صفر) ودرجة الحرارة (30c)،

ودرجة الرطوبة (65%)».

وأضافت أن الانقطاع الذي حدثت الأيام الماضية كان نتيجة خروج الوحدة

الثالثة بمحطة السرير عن الخدمة بقدرة 250 ميغاوات، ز نقص إمدادات الوقود الخفيف وانخفاض الغاز من

المصدر مما سبب ذلك في خروج الوحدات الخامسة والسادسة في محطة الزويتينة والوحدة

الثالثة في محطة شمال بنغازي.

وبينت أن جميع الانقطاعات والمشاكل التشغيلية، خارجة عن إرادة الشركة» التي

سبق أن تحدثت عنها في منشورات سابقة. لافتة إلى حدوث «أعطال في شبكات التوزيع» مما

يخلط الأمر على المواطن ويعتقد بأنها طرح للأحمال»، آملة أن يبلغ المواطنين عن هذه

الأعطال مكاتب الصيانة كلا حسب منطقته

