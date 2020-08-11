«محلي تاورغاء» يناشد الأهالي تجنب إقامة المآتم لهذا السبب

ناشد المجلس المحلي تاورغاء أهالي المدينة، كلا حسب مكان إقامته، تجنب إقامة المآتم والاكتفاء بتقديم التعازي عن طريق الاتصال الهاتفي، وأرجع ذلك إلى «تفشي» فيروس «كورونا المستجد» في البلاد بشكل «مخيف» في الآونة الأخيرة.

وعبر المجلس في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أمله في أن يطلب من لديه حالة وفاة من المدونين عند نشر خبر الوفاة بأن قبول التعازي مقتصر على الاتصال الهاتفي فقط؛ وذلك لرفع الحرج عن الحميع وحفاظًا على سلامة المواطنين.

يشار إلى إلغاء إقامة المآتم والأفراج وغيرها من التجمعات في عدة مدن ليبية مثل طبرق ومصراتة وعديد المناطق في العاصمة طرابلس، ضمن إجراءات احترازية تهدف لاحتواء انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، 388 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وخمس وفيات و14 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 5929 حالة بينها 5080 حالة نشطة و125 حالة وفاة، فيما تعافى 724 شخصا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.