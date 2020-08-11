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لافروف: هدف جهودنا في ليبيا هو استعادة الدولة وسيادتها

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أنّ الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.

لافروف وخلال مؤتمر صحفيّ مع وزير الخارجيّة الألمانيّ هايكو ماس وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “لدينا أيضًا مصلحة مشتركة في حلّ الوضع في ليبيا، ونؤكد مجددًا على القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا فيما يتعلق بالحلّ السياسيّ لهذا الصراع على أساس المبادئ التي وردت في الوثائق الختاميّة لمؤتمر برلين، التي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف لافروف: “نحن ننطلق من أنّ الهدف النهائيّ لجميع جهودنا يجب أن يكون استعادة سيادة الدولة ووحدة الأراضي الليبيّة، التي انتهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة الناتو في عام 2011 في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدوليّ”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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