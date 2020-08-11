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«العريبي»: مقترح عقيلة صالح سيجعل من سرت مقرا للسلطة التشريعية والتنفيذية في مرحلة انتقالية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، بما انتهى إليه لقاء رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في القاهرة أمس الإثنين.

وقال العريبي، في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ إنه يؤيد مقترح المستشار عقيلة صالح للسفير الأمريكي بأن تكون سرت تحت حماية وزارة الداخلية ممثلة في جميع مديريات الأمن من جميع أنحاء ليبيا.

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية، أنه وفقا لهذا المقترح فإن السلطة التشريعية في سرت ستخضع لحكومة وحدة وطنية، وستكون المدينة وئاما لليبيين ومقرا للسلطة التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات في فترة انتقالية تؤسس لبناء الدولة.

كما أيّد العريبي مقترح فتح النفط بشرط ضمان وجود آلية تمنع “الوفاق” من التصرف في عوائد الليبيين، أو وصول ثروات الشعب إلى أيدي الأتراك والمرتزقة، إلى حين تأسيس سلطة تنفيذية جديدة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سرت تتميز بأنها تتوسط اقاليم ليبيا الثلاث وآمنة لانها خاليا من المليشيات وتخضع لسيطرة جيش نظامى قادر على تنفيذ اى قرار بجعلها خالية من السلاح وتخضع فقط للسلطة المحلية والأمن الداخلى لحين تطهير العاصمة

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