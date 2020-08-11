سيالة يناقش مع السفير الإيطالي تفعيل معاهدة الصداقة التي أبرمها القذافي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، في العاصمة طرابلس بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وذلك لمناقشة ملف الهجرة غير القانونية والآليات المتخذة بهذا الشأن.

وأوضحت خارجية الوفاق، في بيانٍ إعلامي لها، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى المعاهدات الليبية الايطالية وإمكانية تفعيلها خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس اجدير وامساعد ومدى تفعيل هذه المعاهدة ولو بشكل جزئي.

ويعد مشروع تشييد الطريق الساحلي من رأس جدير إلى مساعد، أحد أبرز اتفاقيات الرئيس معمر القذافي، حيث تعود تفاصيل الواقعة لأربعين عامًا من العلاقات المضطربة بين ليبيا وإيطاليا.

حيث أقرت إيطاليا عبر رئيس وزرائها، سيلفيو برلسكوني، في الثلاثين من أغسطس 2008م في مدينة بنغازي بالأضرار والمسؤولية الأخلاقية التي لحقت بالشعب الليبي أثناء فترة الاستعمار الإيطالي.

وتم توقيع معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، حيث قال برلسكوني أن المعاهدة هي “اعتراف أخلاقي بالأضرار التي لحقت بليبيا من قبل إيطاليا خلال فترة الحكم الاستعماري”، مكررا “أسفه وأسف الشعب الإيطالي”.

وتضمنت المعاهدة الاتفاق، على استثمار إيطاليا 5 مليارات يورو في ليبيا كتعويض عن فترة استعمارها لهذا البلد، منها ثلاث مليارات يورو لشق طريق سريع بطول 1700 كلم في ليبيا، وهو الطريق الممتد من رأس جدير إلى مساعد.

وأصر القذافي على هذا الخط الساحلي والشريط الحدودي الذي مرت به القوات الإيطالية عند احتلالها ليبيا، بالإضافة إلى شبكة سكة حديد تربط بعض المدن الليبية، وعلاوة على ذلك تلزم المادة 10 إيطاليا بإعادة جميع القطع الأثرية والوثائق التاريخية التي سُرقت من ليبيا أثناء الاحتلال.

وتوضح المعاهدة أيضًا المشاريع المستقبلية التي تمولها إيطاليا مثل إنشاء الأكاديمية الليبية في روما، ومنح للطلاب الليبيين في التعليم العالي ومعاشات التقاعد لليبيين الذين أجبروا على القتال إلى جانب المحتلين الإيطاليين.

وتصديقًا لهذا الاتفاق، وقعت ليبيا يوم الثلاثاء في الرابع عشر من ديسمبر 2010م عقدا مع ائتلاف ثلاث شركات ايطالية، تتولى بموجبه الشركات الثلاث الاستشارة الهندسية لإدارة تنفيذ مشروع الطريق السريع (رأس جدير – مساعد) بطول 1700 كيلومتر، معلنة أن اختيار الشركات المتقدمة لتنفيذ جزء الطريق (المرج – امساعد ) سيتم خلال الفترة القريبة القادمة.

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