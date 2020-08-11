حصيلة إصابات «كورونا» تتجاوز 1400 في مصراتة

كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الثلاثاء، عن تطورات الوضع الوبائي في البلدية منذ بدأ ظهور فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا مارس الماضي.

وأعلنت اللجنة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسجيل مصراتة 1460 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، كحصيلة إجمالية، بينها 1328 حالة نشطة و29 حالة وفاة و103 حالات شفاء.

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وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، 388 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 79 حالة في مصراتة، وخمس وفيات و14 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 5929 حالة بينها 5080 حالة نشطة و125 حالة وفاة، فيما تعافى 724 شخصا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.

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