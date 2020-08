مواعيد الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم غد الأربعاء

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء، جدول مواعيد إقــــــــلاع ووصـــــول الرحلات الدولية مـــن وإلــى المطار ليـوم غد الأربعاء.

وأكدت إدارة المطار في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن موعد الرحلات كالآتي:

الأجنحة الليبية

معيتيقة : إسطنبول YL100 الإقلاع 10:00 الوصول 13:30

إسطنبول : معيتيقة YL101 الإقلاع 15:00 الوصول 18:30.

الخطوط الليبية

معيتيقة : اسطنبول LN192 الإقلاع 13:00 الوصول 16:15

اسطنبول : معيتيقة LN193 الاقلاع 17:15 الوصول 20:30

