أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بأن منطقة وادي

بي الواقعة قرب بني وليد تعرضت لقصف، دون ورود ما يفيد بوقوع إصابات جراء هذا

القصف.

