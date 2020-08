1460 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بلدية مصراتة حتى الآن

أعلنت

اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة، أمس

الثلاثاء، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدية بلغ 1460 حالة .

وأوضحت

اللجنة، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” حول تطورات

الوضع الوبائي في البلدية منذ ظهور الفيروس في ليبيا، أن بلدية مصراتة سجلت 1460 إصابة

مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 1328 حالة نشطة و29 حالة وفاة و103 حالات شفاء.

وسجل المركز الوطني لمكافحة

الأمراض، الثلاثاء، 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 79 حالة في مصراتة، وخمس وفيات

و14 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة

بالفيروس في ليبيا إلى 5929 حالة بينها 5080 حالة نشطة و125 حالة وفاة، فيما تعافى

724 شخصا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.

