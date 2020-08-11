بعيدًا عن ليبيا.. محمود شمام: بوتين «سيّس» لقاح كورونا وأنا لست مطمئناً

اتهم عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” سابقا، محمود شمام، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوظيف لقاح كورونا الجديد الذي توصلت إليه روسيا، سياسيًا.

وقال “شمام” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سوف أشعر بالاطمئنان لو أن إعلان اكتشاف اللقاح الروسي لكورونا على لسان الأكاديمية الروسية للعلوم مثلا، النطق البوتيني “سيّس” اللقاح حتى قبل أن يحقن به أحد.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقال إن إحدى بناته حصلت عليه، مؤكدا أنه يعمل بشكل فعال ويشكل مناعة مستقرة وأنه اجتاز الاختبارات اللازمة.