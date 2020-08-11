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عبد العزيز يهاجم قوة حماية طرابلس ورموز الوفاق نُصرة للإخوان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

شن عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، هجومًا حادًا على ما تسمى قوة حماية طرابلس، مُعتبرًا ساحة الإخوان بريئة من أي تجاوزات تحدث في حق الشعب .

عبد العزيز ذكر جملة من الأسئلة الاستنكارية موجهة لقوة حماية طرابلس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدعوى النأي بجماعة الإخوان من الفساد المستشري في ليبيا.

وقال “إلى قوة حماية طرابلس هل الردع إخوان؟، هل النواصي إخوان، وهل قوة بوسليم إخوان، وهل قوة جنزور إخوان؟، هل قوة تاجوراء إخوان؟، وهل كتيبة ثوار طرابلس إخوان؟، هل من يحرسون المصارف إخوان؟، وهل من يحرسون مؤسسة النفط إخوان؟، وهل من يفرضون الإتاوات على الوزارات والوزراء إخوان؟”، في إشارة إلى انتشار الميليشيات التي تتكون منها بالأساس ما تسمى بـ”قوة حماية طرابلس”، وانعدام الأمن رغم وجودها زاعمًا أن لا يد للإخوان في ذلك.

واستكمل دفاعه عن الإخوان قائلاً “هل من عين السفراء والملحقين إخوان؟، هل من تلاعب بملايين الاعتمادات إخوان؟، وهل من استورد حاويات فارغة إخوان؟، وهل من استورد الأدوية الفاسدة إخوان؟، وهل من تلاعب بتحويلات الويسترن يونيون إخوان؟، وهل من يقتسمون حصة المصارف من الدولار إخوان؟، وهل من هدد الشرفاء من المسؤولين إخوان؟، وهل من خطف الوزراء والوكلاء إخوان”.

واختتم “هل الصيع والشلتت الذين يُهِينُون الليبيين والليبيات أمام المصارف وفي محطات الوقود إخوان يا أشاوس، وهل السراج ومستشاريه ومحمد هيثم بومطاري وفيصل قرقاب وبقية الشلة إخوان؟”.

وسبق ووصفت ما تسمى بـ”قوة حماية طرابلس”  التي تضم مليشيات؛ النواصي – الردع – الأمن المركزي أبو سليم “غنيوة” – ثوار طرابلس – باب تاجوراء، والتابعة لحكومة الوفاق، جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بـ”الورم الذي ينخر في جسد البلاد”.

وأكدت القوة التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أفعال هذه الجماعة “المفسدة في الأرض” منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها.

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  • ياعبعب الاخوان اصل كل الشرور والفساد وسفك الدماء وبادلة موثقة :-
    الم يعلن الحيوان صوان وهو بغل الاخوان انه من طلب من السراج ان تعمل حكومته بدون نيل ثقة مجلس النواب حتى يظل الاخوان مسيطرين على السلطة والمال بنفس اسلوب اليهود
    ولا تنسى ياعبعب وانت بتهبهب هو هو هو ان من افسد كل محاولات لم الشمل التى قامت بها مصر وقت ان كانت النفوس صافية بعض الشئ عقب توقيع الصخيرات حيث استضافت مصر السراج ومعتيق وعقيلة صالح وحفتر ويمكنك الرجوع لحوار معتيق مع صحيفة الاهرام وقتها ومصر استضافت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية من الشرق والغرب وتوصلت لنتائج طيبة افسدها الاخوان للانتقام من مصر التى اسقطت حكم المرشد دون النظر لمصلحة ليبيا العليا فالاخوان يجعلوا مصلحة التنظيم فوق مصلحة الوطن
    ولا ننسى تخطيط الاخوان للتخلص من مجلس النواب والجيش الوطنى فى مسرحية غدامس لمؤتمر جامع اجماعة الاخوان وعدد من المنتفعين منهم مما جعل الجيش الوطنى يهاجمهم فى طرابلس لافساد مخططهم الارهاربى ولو نظرنا لتونس لراينا نفس الغباوة الاخوانية للهيمنة على مؤسسات الدولة رغم ان حجمهم هزيل وهم حثالة اى مجتمع

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  • لا يمكن ان يقتنع بالفكر الاخوانى الا متخلف عقليا من امثال هذا المحموء عبعزيز والشاطط ودبرز وصهد والبغل صوان وغيرهم من فاقدى العقل حيث ان اول شرط لدخول جماعة الاخوان ان يبيايع المرشد الضال على السمع والطاعة العمياء الذى يتباهى بان من بايعوه يتعامل معهم كالميت فى يد مغسله وانه لو رشح ميت باسم الاخوان سينجح بالطبع لان معاه قطيع من الخرفان سيبصموا لاى مرشح فهل يوجد اى ناخب عاقل يمكن ان ينتخب هذا المهبول الذى يتباهى بخيانته لليبيا وعمالته للمغول الاتراك وفكر الاخوان يخالف الثوابت الاسلامية فهو مبنى على العنصرية والكذب والغدر والكراهية وسفك الدماء والافساد فى الارض وبعد ذلك يقولون الرسول قدوتنا معاذ الله ان يكون حبيب الرحمن الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين قدوة لامثالكم فانتم تسيؤا لرسول الله اكثر من اعداء الاسلام واى مسلم معهما فعل الان فلن يكون مثل اصحاب رسول الله اما رسول الله فليس مثله احد من البشر فهو معصوم من الخطأ
    اما راية الاخوان فلا يرفعها الا غبى ومتخلف عقليا لانها تسئ للقرآن الكريم حينما تضعه بين سيفين للترويج لفرية اعداء الاسلام بان الاسلام انتشر بالسيف وليس كما ورد فى ايات القرآن عن رسالة الاسلام رحمة للعالمين وان القرآن الكريم هدى للعالمين يهدى الناس للصراط المستقيم بينما صراط الاخوان مع المغضوب عليهم والضالين فهم منافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٦٧ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٦۸

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  • المضحك ان الاخوان يقولون القرآن دستورنا وبالطبع لايوجد عاقل يقول هذا الكلام فالقرآن الكريم كلام الله مقدس صالح لكل زمان ومكان ينما الدستور كلام ناقص يتغير حسب اهواء الحكام والمضحك اكثر ان الاخوان يطبقون حرفيا صفات المنافقين واليهود والمنافقين المنهى عنها فى القرآن الكريم لانها تناسب طباعهم فقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة وتجد صفات المنافقين كاملة فيهم فى قوله تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٦٧ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ .
    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)

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