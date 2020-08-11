«الشح» لـ«باشاغا» و«الكبير»: هل يحتاج منع الفساد إلى إتفاقيات؟!

علق أشرف الشح، مستشار “مجلس الدولة” الاستشاري الأسبق، على اتفاقية «الصديق الكبير» محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، و«فتحي باشاغا» وزير داخلية حكومة الوفاق لـ«مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال»، مشككاً: “لازلنا ننتظر نشر اتفاق الصديق الكبير و باشاغا لتقييم ما تضمنه ان كان فيه جديد لم تنص عليه قوانين مكافحة الفساد و غسيل الاموال ..كما علقنا على منشور السراج” على حد قوله.

أضاف “الشح” على حسابه بـ”تويتر” أمس، قائلاً: “هل يحتاج العمل على منع الفساد هذه المناشير و الاتفاقات؟؟ ننتظر تكرم السادة الموقعين على اتفاق اليوم نشره لليبيين” وفق قوله.

ووقع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال رئيس ما تعرف بـ”اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”، وفتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، ما سموها “اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين”.

ذكر بيان لـ”مصرف ليبيا المركزي” أن: “هذا التوقيع تتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقده يوم الاربعاء الماضي، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب” على حد قوله.