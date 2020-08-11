تسجيل 3 حالات وفاة و 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بنغازي وبن جواد

أعلنت
اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للحكومة المؤقتة، الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة،
و 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا .
وأوضحت
اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”
فيسبوك”، حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المنطقة الشرقية، أن معمل كورونا
بمركز بنغازي الطبي استلم خلال اليومين الماضيين 120 عينة .
وأضافت
اللجنة، أن نتائج هذه العينات جاءت111عينة سالبة ، و9 إصابات جديدة
بفيروس كورونا، منها 8 عينات من مدينة بنغازي،
وعينة من مدينة بن جواد، مشيرا إلى تسجيل 3 حالات وفاة، 2 بمدينة بنغازي، و حالة بمدينة
بن جواد .
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