تسجيل 3 حالات وفاة و 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بنغازي وبن جواد

أعلنت

اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للحكومة المؤقتة، الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة،

و 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا .

وأوضحت

اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المنطقة الشرقية، أن معمل كورونا

بمركز بنغازي الطبي استلم خلال اليومين الماضيين 120 عينة .

وأضافت

اللجنة، أن نتائج هذه العينات جاءت111عينة سالبة ، و9 إصابات جديدة

بفيروس كورونا، منها 8 عينات من مدينة بنغازي،

وعينة من مدينة بن جواد، مشيرا إلى تسجيل 3 حالات وفاة، 2 بمدينة بنغازي، و حالة بمدينة

بن جواد .

