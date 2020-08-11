العثور على جمجمة في كهف بمنطقة المنصورة

أخبار ليبيا 24 – أمن

كشفت مديرية أمن شحات اليوم الثلاثاء عن العثور على جمجمة بشرية داخل كهف بضواحي منطقة المنصورة .

وقالت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك إن مواطن أبلغ مركز شرطة المنصورة عن جمجمة بشرية عثر عليها، داخل أحد الكهوف الصغير والتي كان يقوم بتنظيفة لغرض الاستفادة منه .

وتابعت المديرية انتقل عناصر ورئيس مركز شرطة المنصورة على وجه السرعة إلى مكان العثور على الجمجمة .

وقال رئيس مركز شرطة المنصورة رائد صلاح بوربيعة إن الجمجمة عثر عليها من طرف صاحب الأرض الموجود بها الكهف، مشيرًا أن صاحب الأرض تفاجأ بوجود الجمجمة وهو يقوم بأشغال تنظيف الكهف ورجحا أنه قد تكون مدفون منذ خمسة عشر عام .

هذا وقامت وحدة التحقيق بالمركز بفتح محضر تحقيق مع صاحب الأرض ومع السكان المجاورين، فيما تم الاحتفاظ بالجمجمة ليتم إحالتها للنيابة العامة حتى يتم إخطار الطبيب الشرعي وأجراء التحليلات الضرورية لتحديد جنسها وعمرها وهوية صاحبتها، أو صاحبها وظروف وملابسات تواجدها بالكهف .

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