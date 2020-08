مستشفى بني وليد العام يسجل 3 إصابات لعناصر التمريض بفيروس كورونا

أصيب ثلاثة عناصر تمريض من العاملين في مستشفى بني وليد العام بفيروس كورونا

و أعلن المكتب الإعلامي للمستشفى، في بيان له الثلاثاء، أن إدارة المستشفى شددت الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا،موضحا أنها أصدرت، تعليمات جديدة للأطباء والعيادات التابعة لها بشأن كيفية التعامل مع الظروف الراهنة وتفشي الوباء ، ومشيرا إلى أن بني وليد سجلت 32 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

