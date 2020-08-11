ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

11 August, 2020

عقد يوم الثلاثاء ،أجتماع مشترك بين المجلس التسييري لبلدية سرت و المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ،بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة سرت لبحث الخلافات والمعوقات.

وقال المكتب الإعلامي لبلدي سرت ،إنه تم خلال الاجتماع المشترك بحث عدد من الملفات الهامة دات العلاقة بكافة المجالات ولا سيما التوافق فى العمل من أجل مدينتهم سر ت وصولا الى التصالح بينهما والعمل سويا من أجل سرت .

وأوضح عضو مجلس النواب عن سرت الدكتور حسن الزرقاء ان خلاصة الاجتماع تم خلالها بحث ومناقشة كافة المختنقات والمعوقات التى تواجة مدينة سرت على كافة الاصعده وأيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لها

وتم الاتفاق على تشكيل وفد بين المجلسيين التسييري والاجتماعى للقاء مع رئيس الحكومة لاطلاعهم على الازمات بسرت واحتياجاتهم ومناقشة كافة العراقيل والمختنقات والمشاريع المزمع تنفيدها واقامتها ،كما تم الاتفاق بين المجلسيين على التواصل والتنسيق فيما بينهما.

وتجدر الاشارة الى بلدية سرت تعانى من أزمات ومشاكل منها عدم صرف ميزانية من الحكومة الليبية مند تولى المجلس مهامة بسرت فى شهر يناير وحتى الان.