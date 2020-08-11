صالح: دخل النفط سيُجمد ولن يذهب إلى المركزي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء أمس الإثنين، عن أنه قدم مقترحًا للسفير الأمريكي، بجعل سرت مقرًا للسلطة الليبية الموحدة القادمة، موضحًا أن المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقرًا للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة.

صالح أكد في مقابلةمع قناة ”العربية”، أنه ناقش مع المسؤول الأميركي قضية النفط، معربًا عن تحفظه على وجود الميلشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون ليس لها أي دخل بملف النفط.

وتابع “لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى الميلشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم.. وطالبنا بأن يكون هناك حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط، فدخل النفط سيُجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة”.

كما كشف صالح، عن أنه طالب خلال لقائه بالسفير الأمريكي “بالتحقيق في الأموال التي خرجت من المصرف المركزي الليبي لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال”.

وشدد على أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ليست طرفًا في أي حوار، وأنه يرفض الحديث معها لأن برلمانه لا يعترف بها كحكومة، مُذكرًا بأنها لم تستطع تنفيذ أي نقطة من اتفاق الصخيرات السياسي، معتبرًا أن السراج يجب أن يترك الساحة لوجوه جديدة بعد 5 سنوات من توليه السلطة.

وفي السياق، أكد عقيلة صالح على ضرورة تشكيل سلطة جديدة تملك الشرعية، بالتوازي مع إيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي في المشهد، مضيفًا “نرفض وجود تركيا في أي معادلة سياسية جديدة داخل ليبيا”.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الموقف العسكري، قائلًا “تركيا تعرف أن حربها خاسرة ولن تستطع دخول سرت، وهي تعرف ذلك جيدًا.. ولا أحد يستطيع تقسيم ليبيا”، معتبرًا أن “السبب الرئيسي في ضخ الميلشيات والمرتزقة إلى ليبيا هدفه التأثير على ضخ النفط داخل ليبيا”.

وأكد صالح على أن “لا أحد يدعو للحرب”، مشيرًا إلى وجود اهتمام أميركي بوقف إطلاق النار في البلاد.

ولفت إلى أنه ناقش مع الولايات المتحدة في ظل تمسكها بوقف إطلاق النار، خروج الميلشيات المسلحة من ليبيا، معتقدًا أن واشنطن ستخبر تركيا بعدم فائدة الحرب في ليبيا، على حد قوله.

وفي معرض حديثه عن الحل السياسي، وأنه الحل الرئيسي للأزمة، اعتبر عقيلة صالح أن “إعلان القاهرة جاء مجمعًا لكل الأفكار والمبادرات السياسية وهو مرضي للجميع حتى للخصوم السياسيين”، إضافة إلى أنه أكد وجود “من لا يريد استقرار ليبيا لأن هناك من يستفيد من الفوضى داخل ليبيا”.

وجدد عقيلة صالح في ختام لقائه التأكيد على عدم وجود خلاف مع خليفة حفتر، حيث قال “هدفنا هو تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة، ونؤكد أنه في هذه المرحلة لا بد من الحل السياسي وليس الحل العسكري”، مضيفًا “لا نستغني عن الجيش الليبي في المهام الرئيسية أبدًا ولابد من دعم الجيش الليبي للحفاظ على سيادة الدولة الليبية”.

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