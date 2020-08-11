البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: لا بد من وقف الأعمال العدائية في ليبيا واستعادة مؤسسات الدولة

شددت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية في ليبيا، واستعادة مؤسسات الدولة المستدامة والمتكاملة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا وندعو إلى الوقف المبكر للأعمال العدائية واستعادة مؤسسات الدولة المستدامة والمتكاملة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد في وقت سابق، أن الهدف من جهود حلحلة الأزمة الليبية، أن تنطلق من ضرورة استعادة الدولة وسيادتها، التي انتُهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة حلف الناتو عام 2011م، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي.