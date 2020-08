بأسلوب التدخل في الشؤون الداخلية للدول مليت ينتقد لقاء عقيلة صالح بالسفير الأمريكي

في تحد واضح للأعراف الدولية و بأسلوب فرض الوصاية الذي عفا عليه الزمن ، رفض السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، مباحثات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مؤكدًا أنه شخص لا يمكن الوثوق به، على حد قوله.

ميليت، دعا في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سفارة الولايات المتحدة في ليبيا لإعادة ترتيب أوراقهم ، زاعما أن عقيلة صالح هدفه الرئيسي هو حماية مصالحه الخاصة، وليس مصالح الشعب الليبي.

و التقى السفير الأمريكي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للتعرف على جهود مجلس النواب لإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين مؤسسة النفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية، بحسب البيان الصادر عن السفارة الأمريكية.

