استئناف الرحلات الجوية من طرابلس

استؤنفت الرحلات الجوية من المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، بعد تعليقها لمدة طويلة بسبب القتال بين القوات المتناحرة من جهة، والتدابير الوقائية المرتبطة بوباء «كوفيد – 19» من جهة أخرى.

وبعد توقف استمر أكثر من 4 أشهر، تم السماح لعدد قليل من شركات الطيران التجارية الليبية بتسيير رحلات جوية من مطار معيتيقة، الذي يبعد بضعة كيلومترات شرق طرابلس، إلى إسطنبول. فيما لم يتقرر بعد حتى الآن إجراء أي رحلة باتجاه العاصمة الليبية.

وتعرض مطار معيتيقة بانتظام لضربات جوية، وسقوط قذائف منذ بدء هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأُغلق المطار الذي تضرر جزئياً، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى 6 آلاف إصابة مؤكدة رسمياً، بينها 123 وفاة. وتقرر أمس إدراج رحلتين إلى تركيا، إذ إن إسطنبول هي الوجهة الوحيدة المسموح بها، وستسيرهما شركة البراق للطيران والخطوط الجوية الأفريقية.

وتم تعزيز الإجراءات الاحترازية الصحية في محاولة لتجنب حدوث عدوى بين الركاب داخل المبنى؛ حيث يتحتم على المسافرين إبراز شهادة طبية، والالتزام بتدابير التباعد الجسدي وقواعد الصحة الصارمة. كما يفرض وضع الكمامة.

ويسمح للركاب، الذين بحوزتهم حجوزات مؤكدة فقط الوصول إلى المطار. ويتعين عليهم الوصول إليه قبل 5 ساعات، وأن يبقوا بالخارج إلى حين فتح مكاتب التسجيل للصعود إلى الطائرة.