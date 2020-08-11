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غارة لسلاح الجو في “وادي بَِيَْ” المؤدية إلى “الجفرة”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصادر متطابقة ومنصات إلكترونية موالية للجيش الوطني أن سلاح الجو الليبي شن غارة جوية في محيط بلدة “وادي بي” الواقعة جنوبي “أبوقرين” على الطريق المحيل إلى بلدة “أبونجيم” فبلدية الجفرة .

وتأتي هذه الغارة بعد يوم من استهداف قوات الدفاع الساحلي لقارب اخترق الحظر البحري أمام شواطىء “راس لانوف” فيما لم تعلق أي جهة رسمية بعد على استهداف “وادي بي” الذي يمثل نقطة اقتراب استراتيجية نحو خط سرت الجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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