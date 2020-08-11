غارة لسلاح الجو في “وادي بَِيَْ” المؤدية إلى “الجفرة”

ذكرت مصادر متطابقة ومنصات إلكترونية موالية للجيش الوطني أن سلاح الجو الليبي شن غارة جوية في محيط بلدة “وادي بي” الواقعة جنوبي “أبوقرين” على الطريق المحيل إلى بلدة “أبونجيم” فبلدية الجفرة .

وتأتي هذه الغارة بعد يوم من استهداف قوات الدفاع الساحلي لقارب اخترق الحظر البحري أمام شواطىء “راس لانوف” فيما لم تعلق أي جهة رسمية بعد على استهداف “وادي بي” الذي يمثل نقطة اقتراب استراتيجية نحو خط سرت الجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات الجيش الوطني.

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