خطة أمنية محكمة لتأمين كافة مدن جنوب شرق ليبيا

جالو 12 أغسطس 2020 (وال)- عقد مدراء أمن مدن جنوب شرق ليبيا، اجتماعًا موسعًا لوضع خطة أمنية محكمة لتأمين كافة مناطق جنوب الشرقي.

هذا وقد عقد الاجتماع الثلاثاء؛ بمقر مديرية أمن الواحات جالو، بحضور مدراء أمن : الكفرة عقيد خالد حيار، تازربو عقيد منعم بو ميزورة، ربيانة رائد جابر عبد الكريم، الواحات – جالو مقدم خالد العبار، ومندوبي مديريات أمن أوجلة، أجخرة، وذلك بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وتم خلال الاجتماع؛ بحث آلية وضع خطة أمنية محكمة، تضم كافة مديريات المنطقة، وذلك لتأمينها ومنع كافة الجرائم التي تحدث في تلك المناطق، خصوصًا فيما يتعلق بالتهريب والهجرة غير الشرعية.

وناقش مدراء الأمن آليات عمل الخطط السابقة، وأبرز نقاط الخلل لتجاوزها في الخطة الجديدة، والتأكيد حرصهم على استتباب الأمن، وتأمين ظهر القوات المسلحة. (وال- جالو) ر ت

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