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تسجيل “8” إصابات جديدة بكورونا في بنغازي وواحدة من بن جواد

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في بنغازي عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء .

وأوضحت اللجنة في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أنه تم تسجيل 8 حالات موجبة جديدة من مدينة بنغازي، وعدد حالة موجبة من مدينة بن جواد . 

وكان معمل “COVID-19” بمركز بنغازي الطبي قد استلم خلال اليومين الماضيين عدد “120 ” عينة، وكانت النتائج عدد “111” عينة سالبة، وعدد ” 8 ” عينة موجبة .

وأكدت اللجنة أن معمل covid-19 سجل ثلاث حالات وفاة 2 منها من مدينة بنغازي، و واحدة من مدينة بن جواد.

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اخبار ليبيا 24

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