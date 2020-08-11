«طاقة النواب»: عدم استقرار الشبكة الكهربائية يرجع لأسباب فنية لا علاقة لها بالإنتاج

قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، إن عدم الاستقرار بالشبكة الكهربائية وطرح الأحمال بكافة المناطق التابعة لسلطة مجلس النواب والحكومة الليبية، له أسباب فنية لا علاقة لها بإنتاج الطاقة الكهربائية بل هو نقص في إمدادات الغاز الطبيعي.

وأكد “العريبي” في بيانٍ إعلامي للجنة الطاقة بالبرلمان، أن الجهات المختصة تواصل الليل بالنهار من أجل رجوع الاستقرار لشبكة الكهرباء.

وأشار “العريبي” إلى أنه من خلال متابعة الوضع العام بالشبكة هذا اليوم، بدأت ساعات طرح الأحمال في الانخفاض بدخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، وأيضا بدخول الوحدتين الثالثة والخامسة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الثالثة بمحطةٌ السرير.

وأوضح البيان، أن لجنة الطاقة متواصلة بشكل مستمر مع الهيئة العامة للكهرباء والأجهزة المعنية التابعة لها لتذليل كافة العوائق لتخفيف المعاناة عن المواطن، مُشيدًا بجهود الحكومة، والمُتمثلة بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، وبدور أبناء الشركة العامة للكهرباء الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رجوع الاستقرار للشبكة الكهربائية بكافة المناطق التابعة لسلطة مجلس النواب والحكومة.‏