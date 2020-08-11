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«الشاطر»: لبنان قد تقدم طلباً للاستعانة بخبراء ليبيا في مكافحة الفساد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، ساخراً: “أتوقع أن تقدم لبنان طلبا للاستعانة بخبراء ليبيا في مكافحة الفساد الذين كثروا هذه الأيام” على حد قوله.

أضاف “الشاطر” على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الثلاثاء، قائلاً: “لم أعد افرق بين رئيس حكومة و موظف أرشيف. الاثنان يجمعان الأوراق لوضعها في الملفات و من ثم حفظها في الخزائن” على حد قوله.

ووقع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال رئيس ما تعرف بـ”اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”، وفتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الأول، ما سموها “اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين”.

ذكر بيان لـ”مصرف ليبيا المركزي” أن: “هذا التوقيع تتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقده يوم الاربعاء الماضي، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • سنرسل لهم الشاطط عبدالرحمن الشاطر لكى يعرفوا انهم فى نعمة فالفساد ارحم من هؤلاء المتخلفين عقليا من قطيع الاخوان يتنفسون الكذب والفساد مثل شرب المياه وسفك الدماء عندهم مثل مكالمة فى الهاتف !!!

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  • ههه الشاطر قال نكته اضحك فلد انت وهو امان ياربى امان خنزير خسيس خرسيس شاطط يقول نكة كل اضحك ههههه هو هو هو نو نو نو ها ها ها هااااااه ظريف ظرافة مثل البق والصراصير والجرذان والخنازير والبورص ماء ماء مااااااء

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  • The OLD , FRAGILE & LUNATIC is having EXOTHERMIC, ROTTEN & STINKY activity after a heavy dose of Turkish Barely of BAZEEN…
    Galik experts in corruption and from Libya, Meskeen all brain waves & messages & transmitters are out of control/order and unaware of itself

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