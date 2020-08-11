الاستشارية طبرق : اكتشاف حالتان جديدتان وخروج 5 حالات شفاء في المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس اللجنة الاستشارية طبرق فرج الجالي خروج خمس حالات من الحجر الصحي شفيت تماماً من جائحة كورونا ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 14 حالة.

الجالي قال في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن عدد حالات الوفاة في المدينة بلغ 8 حالات.

وتابع أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ حتى اليوم الثلاثاء 82 حالة وبعد الخروج والوافيات يصبح عدد الحالات النشطة 60 حالة.

وأوضح أنه يوجد مشكلة في السعة السريرية وأجهزة التنفس الصناعي في الحجر الصحي، حيث تبلغ السعة الحالية 60 سرير وعدد 18 جهاز تنفس فقط .

وطالب رئيس اللجنة الاستشارية طبرق وزارة الصحة بسرعة زيادة عدد الأسرة وعدد أجهزة التنفس، لأن حالات الإصابة في زيادة سريعة بين حالات جديدة ومخالطة.

يشار أن مدينة طبرق قد شهدت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا كان في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24