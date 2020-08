رغم إعلان صحة الوفاق وصول شحنة ألمانية .. الكفرة تعلن نفاذ مشغلات تحليل كورونا في البلدية

أعلنت

اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة، الأربعاء، عن نفاذ مشغلات جهاز الكشف

عن فيروس كورونا في البلدية.

وأوضحت

اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”،

أنه تم تركيب جهاز كشف الفيروس بالبلدية قبل شهرين وكانت معه خمس عينات تشغيل، حيت

تم تجريب واحدة وبقيت أربعة تقرر استخدامها في الحالات التي تعاني أعراض المرض وأظهر

التحليل السريع أنها موجبة، مبينة أنه تم استهلاك العينات الأربع على ثلاث حالات موجبة،

إضافة إلى حالة أخرى كات سالبة، ما أدى إلى نفاد عينات التشغيل بالكامل.

وكان

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن في الرابع من أغسطس، نفاد مشغلات الكشف عن

كورونا، ما أدى إلى توقف العمل داخل معظم مختبرات المركز، لافتًا إلى مخاطبة اللجنة

العلمية الاستشارية حتى يتم توفير المشغلات بشكل عاجل وبكميات كبيرة تتماشى مع الوضع

الوبائي بالبلاد.

يأتى

هذا فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة، وصول شحنة من مشغلات

استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا ألمانية المنشأ، إلى مطار مصراتة الدولي، لافتة

إلى أن الشحنة تمثل مخزونًا لمختبرات فحص حالات الاشتباه والبالغ عددها 20 مختبرًا

موزعة على كافة المناطق في ليبيا، لمدة ستة أشهر.

